Туроператоры рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать россияне

Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных туристических поездок, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году (14,2 млн).
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