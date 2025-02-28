Конов о том, почему «Матч ТВ» не показал Игры-2024: «Олимпиада – это семейный контент. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети видели то, что происходило на открытии в Париже»

– В прошлом году впервые за 40 лет по российскому телевидению не показали Олимпийские игры. Почему «Матч ТВ» отказался от трансляций? – Олимпиада – это такое соревнование, которое в нашей стране в большинстве своем смотрят для того, чтобы поболеть за своих.