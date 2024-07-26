Шесть свердловских энергетиков получили государственные награды

Шесть энергетиков из Свердловской области удостоены государственных наград. В частности, за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Алексею Иванову и Василию Киселеву, слесарям по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов Екатеринбургской теплосетевой компании, Борису Мурманскому – начальнику производственно-технического управления Свердловского филиала «Т Плюс».