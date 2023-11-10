В Москве разыграют три путёвки в Новосибирск

В списке суперпризов – путёвки в Новосибирскую область. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что победителей квеста на знание особенностей региона Сибирского федерального округа ждут три путёвки выходного дня в Новосибирск с проживанием в отеле 4-5 звёзд, завтраками, билетами в музей, зоопарк и сертификатом на отдых в банно-оздоровительном комплексе.