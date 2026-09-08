В Тульской области нашли наконечник копья времен Куликовской битвы

На месте Куликовской битвы в Тульской области местный житель нашел наконечник копья со времен Золотой Орды (XIII-XIV вв.
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