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Царьград

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Атака ВСУ на Тульскую область - сбиты дроны. Есть погибшие и пострадавшие, подробности

Атака ВСУ на Тульскую область - сбиты дроны. Есть погибшие и пострадавшие, подробности

В небе над Тульской областью были уничтожены десятки дронов. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил скорбные новости.

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