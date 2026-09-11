Атака ВСУ на Тульскую область - сбиты дроны. Есть погибшие и пострадавшие, подробности

В небе над Тульской областью были уничтожены десятки дронов. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил скорбные новости.
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