Леонид Гозман. За что «Дождь» объявили иностранным агентом — мое тайное знание подлинных причин

Политика как она естьПолитикаЛеонид Гозман. За что «Дождь» объявили иностранным агентом — мое тайное знание подлинных причин С одной стороны, а как не объявить? Они ж говорят невесть что, да и приглашают людей с образом мыслей невосторженным.Вернуться к статье4120НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЭМЭН Иваницкийопять эта гнойная пАДАЛЬ просочилась(((Николай ЗарковКакое то время он "блистал" по первой программе на вечернем шоу Российского ТВ!! Ему давали высказывать по многим темам своё видение на злобу дня!! Ну а потом убрали, не объясняя причины... Очень уж вызывающе обливал помоями государство, в котором живёт, получает тугрики на проживание и читает лекции студентам о жизни всякой российской...Александр ЛисовскийВсё это кремлёвская пропаганда .Там сидят такие же гозманы , а он им нужен , как "козёл отпущения " в песне Высоцкого . Все эти гозманы работают на гос. предприятиях и получают миллионы . Лично Лёня Гозман - Директором по связям с общественностью в ещё чубайсовской " Роснано ". А за одну его лекцию в подлом Ельцин центре , ему платили от 100 000 до 120 000 рублей ещё 2018 году . Теперь закрыли сайт "налоговой службы " и что то узнать о их заработках невозможно . Кстати невозможно узнать и сколько денег государство выделяет на работу этого " развратника " В 2018 году это было до 350 мил.р.Александр ИвановОчередной раз прошу не постить этого Мудака!! Какой он политик старый обычный Мудак прилмзавшийся в компании СПС лизать Пиндоскую задницу!!Николай ЗарковЕсли не будем постить его, то он возомнит, что говорит правду только этот Мудак и только он истинный провидец!! Другие черви и подлецы... А молодое поколение легко "ведётся" на всякие гадости, проходя мимо позитивного в нашем государстве!!Виталий ТатариновВЗГЛЯД ПРЯМОЙ И ЧЕСТНЫЙ .Неизвестно НеизвестноЭто точно! А еще он ясно видит будущее России!МЛМила ЛиковаВы заблуждаетесь, Гозман косой, а потому у него не может быть "прямого взгляда" априори!МЛМила ЛиковаА смысле - ясновидящий? Эк вас тюркнуло!ОМСДОНЛюбопытно, когда эту косоглазую тварь, все таки прижмут к ногтю. Пора бы и меру знать, совсем распустили внутренних врагов. Надеюсь, он задавится своей желчью.Николай ЗарковЕго не надо "прижимать" к ногтю, а просто не давать возможность получать "спонсорское" внимание из кошельков США и Запада!! Когда пойдёт бомжевать к помойкам и вот поймёт, как живут всякие оглоеды, не желающие зарабатывать на хлеб честным трудом!!ООолег олейникЭто косая гнида уже успела нахвататься денег вместе с Чубайсом в 90-е годы , когда они фактически руководили в стране и воровали всё , кто чего хотел !Сергей БукинВсего-то каких-то тридцать лет прошло, и вот сподобились.Николай ЗарковА Чубайс вообще не бомжует, а вверху плавает жирным пятном на пене власти...ВиталийОб этом косоглазом лучше и не скажешь!владимир шеинТы совсем рассыпался мой старый автокар !!!!!!АБАлексей Белоусов..."убогий, Богом обиженный ненавидит сильных, веселых и здоровых..."- это Гозман явно о себе.Елена КозловаСамо слово "гозман" стало эпитетом всего гнусного. Вымирающая грязь.Вячеслав ФедчукА эта косорылоглазая мерзопакость ещё не подохла??? - оч. жаль!!!SESavchenko EvgeniПочемук все либерпидоры без исключения (Пидорман- в девичестве гозман в их числе) косоглазые гагдоны? Бог шельму метит. Так на Моче - бывший дождь и Шлюхи москвы - быывшее эхо москвы собрались одни дырявые гандоны, вернеее, много гандоновSESavchenko EvgeniДля зрителей признание иноагентом не признание заслуг, а черная метка - телеканал - телекал, впрочем, это и без признания иноагентам всем ясно, кроме гозмана и гозманутыхНиколай ЗарковТочно так!!!Владимир ЛисуковНахрен смотреть дождь, когда все каналы надоелиВалентин ЩербаковЭту подлую косоглазую макаку тоже надо признать иноагентом и выдворить из страны или отправить на Соловки, по стопам предателя деда, внук явно такой же стервятник и изменник.ВИВладимир Иванов"Дождь"-агент? Да-а-а...Это уже Нечто. Известные талантливые российские -агенты? Этим господам, которые так щедро раздают свои дебильные ярлыки, стоило бы все же Булгакова перечитать. Михаила Афанасьевича. Там смешно обо всём об этом написано. С юмором. Вы знаете, господа нехорошие, я даже не обиделся и не возмутился. Мне от души стало смешно. Тут даже комментировать ничего не надо. Ха-ха-ха.....Что касается, то я смотрю "Дождь" с 2011 года. Его и закрывали, я перенастраивал тарелку, я смотрю этот замечательный интеллектуальный канал. А теперь буду смотреть с еще большим удовольствием. По крайней мере, сие решение государства российского, этот очередной перл самообнулившейся прошлым летом российской власти точно никак не впечатлил. Не смешили бы уж что ли...На ночь глядя. Это было круто. Ничего не скажешь. Это страна не то, что дебилов-должен заметить-а самых настоящих идиотов. Без комментариев.Villi sherbakВдали от Родины можно много чего смотреть. Особенно смотреть такого интеллектуала как Гозман. Ведь один внешний вид его вызывает тошноту, а когда еще откроет роток ентот интеллектуал, со рта которого тотчас вывалиться столько мерзких слов в адрес моей а не его родины (у таких как он родины не бывает, бывает место рождения), то ясно понимаешь что это ненавистник всего живого. Не далеко от него ушел и Пысатель Дима Быков (Зильбертруд), брызжущий желчной слюной в адрес неугодных. Его вид, напоминающий свинью, превзошел все мыслимые очертания и не удивлюсь что это свиноподобное тело нанятые носильщики будут доставлять из дому за обеденный стол, оттуда на встречу с такими ж никчемными лицами как он, а после и домой. Жаль что интеллектуал Владимир Иванов не сможет поучаствовать в качестве носильщика светоча жизни и большого интеллектуала Димы Быкова. Я бы тогда посоветовал отнести его к одной из печей Дахау, где сохранились останки уничтоженных его соплеменников и попросить Дима повторить хотя бы одну из его речей о том, кто виновен в смерти евреев в во второй мировой войне. И чтобы рядом стоял и интеллектуал Гозман, его единомышленник.карюкалов вячеславТошнит.Яков1 БлюмкинА уж как обливали свою страну, свою Родину большевики! Народ мутили, банки грабили, потом памятники сносили и старинные русские города в свою честь переименовывали. Это же надо, Гатчину Троцком обозвать! А Царицын Сталинградом! Вот с той поры эта традиция и живет.Алекс ВайсОбсуждение идет по Гозману, по Дождю - ни слова. А почему? Да все просто - никто этого Дождя в глаза не видел, кроме мелких фрагментов. И Гозман при всем при этом еще рассуждает о мертветчине? =)) Дождь и есть та самая мертветчина.Валерий ПашнинКонечно, "Дождь" для Гозмана что бальзам для души. Он грязь в отношении России и народа уважает и любит. Не хотел даже из студии уходить.ЛСЛев СтуковВсе эти либерасты мечены дьяволом: кто косой, кто с хвостом, кто с копытами. Только копыт и хвостов не видно, так как они в штанах и ботинках. А косых видно.Влад и мирСопли свои утри, Гозмятина гнилая. Ты такое же дерьмо, как и вся свора с твоего любимого "Лождя"!Valentina Fortunapora i gozmana priznat inostrannym agentom.i gnat v sheju von iz rossii.Майер АрмановА почему программу В. Соловьева не признать иноагентом, он же имеет виллу в Италии, в стране НАТО.Strannik WeidВы глупец? Этотот рождения или приобретённое. Прочтите вслух вместе с Гозманом закон об иностранных агентах.Сергей НелидовЯвно русофобский канал, вызывающий омерзение как своими ведущими и их комментариями, так и темами "бесед" с шизоидными гозманами.Strannik WeidОн даже не знает кому присваивают этот статус.ММарияКосая камбала. Омерзительная рожа.СЧСергей ЧуклановКак всегда... округло - ни о чем. В случае чего , " Да мы не здешние... да мы просто рядом стояли..."СЧСергей ЧуклановКак всегда... округло - ни о чем. В случае чего , " Да мы не здешние... да мы просто рядом стояли..."СЧСергей ЧуклановКак всегда... округло - ни о чем. В случае чего , " Да мы не здешние... да мы просто рядом стояли..."Комментировать
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