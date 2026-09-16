За день над регионами России и Чёрным морем уничтожены 68 украинских БПЛА

В течение дня перехвачены и уничтожены 68 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.
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