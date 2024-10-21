Южная Корея вслед за Северной может вступить в войну на Украине

Южнокорейские СМИ в понедельник заявили, что Сеул может отправить на Украину военных и представителей спецслужб, после того, как Северная Корея отправила своих военнослужащих для военной поддержки России.
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