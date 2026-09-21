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Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкына актив тавыш биргәннәре өчен рәхмәт белдерде

Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына Россия Федерациясе IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде.

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