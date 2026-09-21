Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкына актив тавыш биргәннәре өчен рәхмәт белдерде

Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына Россия Федерациясе IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым