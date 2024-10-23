Синдром Попелюх: от Тарана до Мошковича

В схематозе вокруг управляемых активов АСВ разбирался корреспондент УтроNews.Напомним, ранее после обысков был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (около 200 млн рублей) бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх.