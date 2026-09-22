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FiNE NEWS

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Макрон и Трамп обсудили поставки Украине перехватчиков и энергетический мораторий

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил два ключевых вопроса, связанных с ситуацией вокруг Украины и России.

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