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Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Пригожину в посягательстве на территориальную целостность и вызвала его на допрос

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Пригожину в посягательстве на территориальную целостность и вызвала его на допрос

Украинская генеральная прокуратура сообщила о подозрении Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность бывшей советской республики и вызвала российского бизнесмена на допрос.

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