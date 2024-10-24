Андрей Травников на форуме «Учебная Сибирь» обозначил задачи развития образования

Глава региона подчеркнул, что на пленарное заседание заявлена самая актуальная сегодняшняя тема: «В экономике в условиях сложившегося демографического дефицита не осталось ни одной отрасли, которая бы не жаловалась на нехватку кадров.
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