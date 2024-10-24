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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников на форуме «Учебная Сибирь» обозначил задачи развития образования

Андрей Травников на форуме «Учебная Сибирь» обозначил задачи развития образования

Глава региона подчеркнул, что на пленарное заседание заявлена самая актуальная сегодняшняя тема: «В экономике в условиях сложившегося демографического дефицита не осталось ни одной отрасли, которая бы не жаловалась на нехватку кадров.

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