Турмале – пиренейская дорога к звездам

На Вуэльте Испании наступает час истины – сразу шесть горных и холмистых этапов подряд, два их которых можно назвать королевскими.
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