Самсонов отразил 29 бросков «Питтсбурга» из 32 и стал 10-м вратарем в истории «Вашингтона» с 50 победами

Илья Самсонов стал 10-м вратарем в истории «Вашингтона» с 50 победами в НХЛ. Россиянин отразил 29 бросков из 32 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3).
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