ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

ФСБ сорвала готовившиеся спецслужбами Украины масштабные атаки роями дронов на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол" в Амурской и Челябинской областях, задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов.
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