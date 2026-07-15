Эксперт объяснил, почему дельфины в Крыму стали близко подплывать к берегу

В мае-июле, когда кормовая база у побережья становится богаче, а к суше подходят хамса, ставрида и другая рыба, дельфины чаще перемещаются вдоль берега и становятся заметнее для отдыхающих, рассказалКП-Крым научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им.
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