На запасных аэродромах утром 12 января приземлились более 20 самолетов, не сумевших сесть в петербургском Пулково.
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На запасных аэродромах утром 12 января приземлились более 20 самолетов, не сумевших сесть в петербургском Пулково.