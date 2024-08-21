RUTUBE продолжает набирать популярность

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. По сравнению с июлем поисковые запросы о RUTUBE выросли в 6 раз, что позволило ему стать лидером по спросу среди российских видеохостингов сообщили представители онлайн-сервиса.
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