🏡 Власти Ялты ведут активную подготовку к благоустройству парка в Гурзуфе «Сейчас мы активно готовимся к реализации выигранного проекта — парка в Гурзуфе на двух гектарах земли.
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🏡 Власти Ялты ведут активную подготовку к благоустройству парка в Гурзуфе «Сейчас мы активно готовимся к реализации выигранного проекта — парка в Гурзуфе на двух гектарах земли.