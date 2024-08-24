Новый произвольный танец Рыбаковой и Махноносова поставлен под музыку из оперы Пуччини «Тоска»

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов – чемпионы России среди юниоров в танцах на льду. – У вас есть ваши любимые программы? Те, с которыми вам было жалко расставаться? Махноносов: Мы любим все наши программы, но тяжелее всего нам было расставаться с программой «Самсон и Далила».