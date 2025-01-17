Вячеслав Петушенко: "В истории современной России еще не строили так много новых магистралей"

Скоростные (и, как часто бывает, платные) автодороги вызывают у автомобилистов сложные чувства. С одной стороны, удобно доехать, скажем, от Москвы до Санкт-Петербурга за 5–6 часов, с другой – удовольствие это недешевое.
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