Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США начали переговоры по редкоземельным металлам

По словам представителя президента, американские компании проявили интерес к возможным соглашениямМосква и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам, заявил «Известиям» генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.