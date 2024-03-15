Политика как он...
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Политика как она есть

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Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.

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