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Царьград

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Андреева рассказала, кто возместит ущерб при аварии в аренде

Андреева рассказала, кто возместит ущерб при аварии в аренде

Заместитель директора правового департамента "Росгосстраха" Татьяна Андреева сообщила, что при аварии в арендованной квартире ответственность за ущерб могут нести как арендатор, собственник, так и управляющая компания, в зависимости от причины происшествия.

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