Куркинские волонтеры в этом году собрали 50 тонн вещей, спасающих жизни бойцов

За девять месяцев этого года волонтерское движение «Мы рядом. Помощь фронту» района Куркино отправило в зону СВО около 50 тонн гуманитарной помощи.
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