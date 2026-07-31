360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Женщина в Индии серпом отбила свекровь у тигра

Женщина в Индии серпом отбила свекровь у тигра

Тигр терроризирует жителей индийской деревни Кункхет в районе лесничества Рамнагар. Он напал на пожилую женщину, но получил отпор ее невестки, вооруженной серпом Об этом сообщило издание The Times of India.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии