Женщина в Индии серпом отбила свекровь у тигра

Тигр терроризирует жителей индийской деревни Кункхет в районе лесничества Рамнагар. Он напал на пожилую женщину, но получил отпор ее невестки, вооруженной серпом Об этом сообщило издание The Times of India.
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