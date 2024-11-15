Пятеро служащих в зоне СВО братьев рассказали о причинах своего решения служить

В семье Рацэ из Нижнего Новгорода — 14 детей: пять сестер и девять братьев. Пятеро из них — Вадим, Дмитрий, Анатолий, Алексей и Никита — принимают участие в специальной военной операции (СВО) в составе Российской армии.
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