Пятеро служащих в зоне СВО братьев рассказали о причинах своего решения служить

В семье Рацэ из Нижнего Новгорода — 14 детей: пять сестер и девять братьев. Пятеро из них — Вадим, Дмитрий, Анатолий, Алексей и Никита — принимают участие в специальной военной операции (СВО) в составе Российской армии.