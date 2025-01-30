Ракеты AGM-114 Hellfire на борту боевых кораблей ВМС США для защиты от БПЛА

Ракета AGM-114L Longbow Hellfire запускается с ракетного модуля класса «земля-земля» (SSMM) на борту корабля прибрежной зоны USS Montgomery (LCS-8) типа Independence, 12 мая 2022 года ВМС США оперативно оснастили свои боевые корабли прибрежной зоны (LCS) класса Freedom новыми системами с возможностями C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) (система противодействия беспилотным летательным аппаратам) в виде ракет Longbow Hellfire.