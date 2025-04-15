ИИ от "Билайн" и Сеченовского университета: прорыв в диагностике гастрита

Сеченовский университет и "Билайн" создали ИИ-модель для ранней диагностики атрофического гастрита. Эта инновация улучшает диагностику благодаря технологиям компьютерного зрения, ускоряя анализ образцов и повышая точность выявления хронических форм гастрита.
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