Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным использование технических средств контроля и слежения на границе Белоруссии с Украиной и странами Запада.
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