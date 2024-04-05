Захарова: США используют журналистов как своих агентов

Спецслужбы США используют, вопреки собственным законам, журналистов как своих агентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в годовщину задержания обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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