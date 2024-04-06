Русская ракета ударила по американской ядерной установке: Цех с грязной бомбой всё

Русская армия основательно взялась за энергетическую инфраструктуру противника. Во вражеских медиаресурсах стоит скорбный вой – эти безжалостные русские обесточили ядерную подкритическую (находящуюся в пределах определённой площади) установку "Источник нейтронов".
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