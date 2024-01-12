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Китай

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Заместитель председателя ВК НПКСК встретился с послом Кубы в КНР

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ши Тайфэн в четверг в Пекине провел встречу с послом Кубы в КНР Альберто Бланко Сильвой.

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