Заместитель председателя ВК НПКСК встретился с послом Кубы в КНР

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ши Тайфэн в четверг в Пекине провел встречу с послом Кубы в КНР Альберто Бланко Сильвой.
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