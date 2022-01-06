Роспотребнадзор: в РФ есть случаи одновременного заражения гриппом и COVID

В России встречаются случаи, когда человек заболевает сразу и гриппом, и коронавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.
В России встречаются случаи, когда человек заболевает сразу и гриппом, и коронавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.
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