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Роспотребнадзор: в РФ есть случаи одновременного заражения гриппом и COVID

Роспотребнадзор: в РФ есть случаи одновременного заражения гриппом и COVID

В России встречаются случаи, когда человек заболевает сразу и гриппом, и коронавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.

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