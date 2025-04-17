Счетная палата: Цены на оборудование в Крыму завышены до 275%

Счетная палата выявила завышение цен на оборудование до 275% при проектировании в Крыму. Предложено законодательно обязать запрашивать коммерческие предложения напрямую у производителей, чтобы избежать посреднических надбавок.
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