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Общественник Бражко: за пальмовое масло выдают обычный пищевой гудрон

Общественник Бражко: за пальмовое масло выдают обычный пищевой гудрон

Настоящее пальмовое масло – это хороший, качественный и полезный продукт. Однако сегодня в Россию массово ввозят около миллиона тонн сырья для производства биоэтанола и моторного масла – пищевого гудрона, который обычные жители в обиходе и называют "пальмовое масло", заявил руководитель гражданского комитета "За честные продукты!" Александр Бражко Общественной Службе Новостей.

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