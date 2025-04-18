Общественник Бражко: за пальмовое масло выдают обычный пищевой гудрон

Настоящее пальмовое масло – это хороший, качественный и полезный продукт. Однако сегодня в Россию массово ввозят около миллиона тонн сырья для производства биоэтанола и моторного масла – пищевого гудрона, который обычные жители в обиходе и называют "пальмовое масло", заявил руководитель гражданского комитета "За честные продукты!" Александр Бражко Общественной Службе Новостей.
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