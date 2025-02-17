Мария Захарова: Но косточкой в вишенке на лютом торте стал спич председателя этого марафона нарративов — русофоба Хойсгена

Всем дипломатам мира, кто следил и был вынужден «отписывать» по столицам этот утренник в психдиспансере под названием «Мюнхенская конференция - 2025», надо молоко давать для вывода из организма ядовитых токсинов.
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