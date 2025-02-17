Мария Захарова: Но косточкой в вишенке на лютом торте стал спич председателя этого марафона нарративов — русофоба Хойсгена

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Всем дипломатам мира, кто следил и был вынужден «отписывать» по столицам этот утренник в психдиспансере под названием «Мюнхенская конференция - 2025», надо молоко давать для вывода из организма ядовитых токсинов.

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Комментарии
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леонид рыбаков
В прибалтике был в 2020 году в  столичных городов там жизнь есть А вот малых городах жизни нет В В ДВА ЧАСА ДНЯ НЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА УЛИЦАХ НЕ У КОГО БЫЛО ДАЖЕ СПРОСИТЬ КАК ПРОЕХАТЬ КАК НОЧЬЮ В дом постучался вышла бабушка под 90 говорит все уехали в Голландию  .и Англию поголовно
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3 час.
igor kim
А может нам надо было начать СВО с Прибалтики, там и жителей то почти не осталось. Тем более, что она была куплена Россией у шведов. И русских там было 50%, которые никак бы не назвали себя прибалтами. Давно бы победили.
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3 час.
Владимир Морж
Мюнхенский сговор? А почему бы его не повторить для Украины?
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2 час.
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