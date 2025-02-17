Мария Захарова: Но косточкой в вишенке на лютом торте стал спич председателя этого марафона нарративов — русофоба Хойсгена

леонид рыбаков В прибалтике был в 2020 году в столичных городов там жизнь есть А вот малых городах жизни нет В В ДВА ЧАСА ДНЯ НЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА УЛИЦАХ НЕ У КОГО БЫЛО ДАЖЕ СПРОСИТЬ КАК ПРОЕХАТЬ КАК НОЧЬЮ В дом постучался вышла бабушка под 90 говорит все уехали в Голландию .и Англию поголовно

igor kim А может нам надо было начать СВО с Прибалтики, там и жителей то почти не осталось. Тем более, что она была куплена Россией у шведов. И русских там было 50%, которые никак бы не назвали себя прибалтами. Давно бы победили.