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Путин и ФСБ, конфуз Бома и хомяк в США: лучшая пятерка эфирных анекдотов осеннего сезона от Андрея Норкина

Каждая из этих шуток заставила зрителей хохотать до слез. Телеведущий Андрей Норкин во время каждого выпуска своей программы «Место встречи» обязательно рассказывает анекдот.

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