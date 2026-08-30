Александр Беглов поздравил Александра Лукашенко с днём рождения

Сегодня, 30 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко празднует день рождения. По этому случаю к нему обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.
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