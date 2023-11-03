ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

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Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    😂По каким русским ...
  • Странник
    фактически узаконенная проституция, ну кому то и это нормально....Обратно же...пока есть деньги...и это основа узакон...Зачем нормальному...
  • Майя Maja
    "Ой, не говори подруга")) Главное, чтобы киджиби больше в нашу жизсть ни ногой, ни лаптем!))По каким русским ...

По каким русским фамилиям можно определить потомков незаконнорожденных детей? Рассказываю подробно

По каким русским фамилиям можно определить потомков незаконнорожденных детей? Рассказываю подробно

В прежние времена родиться на Руси вне брака было для человека тяжелейшим клеймом на всю жизнь.

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Комментарии
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Вера Федорова
Что делается-что делается😉
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10 час.
Майя Maja
&quot;Ой, не говори подруга&quot;)) Главное, чтобы киджиби больше в нашу жизсть ни ногой, ни лаптем!))
Ответить
8 час.
Вера Федорова
😂
Ответить
30 мин.

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