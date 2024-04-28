ФОТО: DANIEL DIAZ/GLOBALLOOKPRESS ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ В РОССИИ ВЫБИРАЮТ ТАДЖИКОВ? КОЧЕТКОВ ОБЪЯСНИЛ: "С НИМИ ПРОЩЕ – СО СВОИМ НАРОДОМ ТАК НЕ ПОСТУПИШЬ" В студии "Первого русского" мы снова говорили о том, почему чиновники в России часто выбирают мигрантов, в частности таджиков.
Мигранты – проблема №1 в России
Комментарии
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Галина Друзина
Выслать все диаспоры и мигрантов с семьями вон из России, лишить гражданства и делать так как в Саудовской Аравии. Отработал определённый срок и домой и никаких семей и тем более гражданства.
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Нужно просто начать отстреливать эти диаспоры как бешенных ишаков в ауле.
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6 час.
Erl Schweizer
Все иностранцы минуют границу РФ. Нельзя на границе определиться, кто едет в Россию, с какой целью, где будет проживать, где и кем работать, ждет ли его работодатель? Царьград палец о палец не ударит для сплочения народов, населяющих Российскую Федерацию, но всегда тут как тут, когда нужно сеять межнациональную ненависть.
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1 час.
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