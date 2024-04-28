Мигранты – проблема №1 в России

Выслать все диаспоры и мигрантов с семьями вон из России, лишить гражданства и делать так как в Саудовской Аравии. Отработал определённый срок и домой и никаких семей и тем более гражданства.

Erl Schweizer

Все иностранцы минуют границу РФ. Нельзя на границе определиться, кто едет в Россию, с какой целью, где будет проживать, где и кем работать, ждет ли его работодатель? Царьград палец о палец не ударит для сплочения народов, населяющих Российскую Федерацию, но всегда тут как тут, когда нужно сеять межнациональную ненависть.