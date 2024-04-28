Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Все иностранцы минуют границу РФ. Нельзя на границе определиться, кто едет в Россию, с какой целью, где будет прожива...Мигранты – пробле...
  • Владимир Черноморский
    Хорошая статья, на сайт президента России надо её отправить, чтобы он знал, к чему привел его подписанный закон, о вв...30 лет своей «сво...
  • Гусаров Игорь
    Согласен полностью,👍30 лет своей «сво...

Мигранты – проблема №1 в России

Мигранты – проблема №1 в России

ФОТО: DANIEL DIAZ/GLOBALLOOKPRESS ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ В РОССИИ ВЫБИРАЮТ ТАДЖИКОВ? КОЧЕТКОВ ОБЪЯСНИЛ: "С НИМИ ПРОЩЕ – СО СВОИМ НАРОДОМ ТАК НЕ ПОСТУПИШЬ" В студии "Первого русского" мы снова говорили о том, почему чиновники в России часто выбирают мигрантов, в частности таджиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
Выслать все диаспоры  и мигрантов с семьями вон из России, лишить гражданства и делать так как в  Саудовской Аравии. Отработал определённый срок и домой и никаких семей и тем более гражданства.
Ответить
7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Нужно просто начать отстреливать эти диаспоры как бешенных ишаков в ауле.
Ответить
6 час.
Erl Schweizer
Все иностранцы минуют границу РФ. Нельзя на границе определиться, кто едет в Россию, с какой целью, где будет проживать, где и кем работать, ждет ли его работодатель? Царьград палец о палец не ударит для сплочения народов, населяющих Российскую Федерацию, но всегда тут как тут, когда нужно сеять межнациональную ненависть.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх