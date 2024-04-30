Эвакуация заводов: украинцы спешно покидают Харьков Ирэн ОрлонскаяПроцесс эвакуации из Харькова стартует с ключевых объектов: «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) и национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), по информации первого заместителя руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, Сергея Толкачева, передает aif.
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