В Котласе пенсионер ударил соседа ножом по голове во время конфликта

В Котласский городской суд поступило уголовное дело в отношении 62-летнего пенсионера. Его обвиняют в нанесении побоев человеку, имея непогашенную судимость за насильственное преступление.
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