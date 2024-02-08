Безопасность участковых избирательных комиссий проверяет МЧС ‌

В Ноябрьске сотрудники МЧС проверяют объекты, где будут находиться избирательные участки. В первую очередь специалисты обращают внимание на наличие и исправность средств пожаротушения, соответствие требованиям эвакуационных выходов, проверили и как работает пожарная сигнализация.
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