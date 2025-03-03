Starlink Residential Lite: новый доступный безлимитный тарифный план запускается в США

Компания SpaceX незаметно представила новый доступный тарифный план Starlink в США. Новый тарифный план, получивший название «Residential Lite», стоит 80 долларов в месяц и предлагает неограниченное количество деприоритизированных данных.
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