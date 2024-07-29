«Вагнер» направил в Мали крупное подкрепление, в Параде ВМФ РФ участвовали китайские и индийские корабли

На Харьковском направлении в течение прошедшей недели шли вязкие кровопролитные бои. В Волчанске противник пытался проводить контратаки на сходящихся направлениях с целью взять в клещи россиян, ведущих бой в различных районах города.
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