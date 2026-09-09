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Хвича о шансах на «Золотой мяч»: «Это зависит не от меня. Быть среди кандидатов очень приятно. Посмотрим, что принесет мне жизнь. Я готов ко всему»

Вингер « ПСЖ »  Хвича Кварацхелия высказался о своих шансах на завоевание «Золотого мяча». – Большинство твоих конкурентов участвовали в чемпионате мира.

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