2027-й год: стенограмма беседы Путина с Такером Карлсоном ...

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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Комментарии
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Гоша Веверсис
Только впору ту прекрасную ,говорить мы будем на таджикском языке .
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18 час.
Валерий Вадимов
сперва разберитесь с пятой колонной и внутренними врагами,москвабад уже скоро столицей таджикисиана станет
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1 час.

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