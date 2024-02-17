2027-й год: стенограмма беседы Путина с Такером Карлсоном . Т.Карлсон: На днях Вы обратились к своей стране и нации и сказали, что Россия собирается «восстановить справедливость и обеспечить торжество законности».
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